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Жабер уверенно вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Фрех

Жабер уверенно вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Фрех
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер уверенно вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» шестая сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Польши Магдалене Фрех со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Жабер шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Фрех не выполнила ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Жабер в шестой раз играет на Уимблдоне, в прошлом году она дошла до финала, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

За выход в третий круг Уимблдона Жабер сыграет с победительницей матча между бельгийкой Исалин Бонавентюр и китаянкой Чжосюань Бай, начавшей соревнования с квалификации. Дождь прервал эту встречу при сёте 7:6 (7:0), 4:0 в пользу представительницы Китая.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 17:25 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Магдалена Фрех
70
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
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Новости. Теннис
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