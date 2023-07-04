«Я немного завидовал». Алькарас — о посещении Федерером матча Рыбакиной на Уимблдоне

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал приезд восьмикратного победителя Уимблдона, швейцарца Роджера Федерера на турнир. Ранее швейцарский спортсмен посетил матч первого круга прошлогодней победительницы Уимблдона Елены Рыбакиной на центральном корте, перед которым прошла церемония чествования Федерера.

«После матча я взял в руки телефон, чтобы проверить все посты и сообщения в социальных сетях. Я увидел, что Роджер Федерер был здесь. Я немного завидовал (улыбается). Честно, я бы хотел, чтобы он посмотрел один из моих матчей. Я хочу немного поговорить с ним. Для меня это было бы потрясающе. Надеюсь увидеть его здесь ещё не раз», — признался Алькарас на пресс-конференции после победы над Жереми Шарди в первом круге Уимблдона.