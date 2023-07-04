Карлос Алькарас: не чувствую, что я лучший в своём поколении теннисистов

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чувствует ли он себя наследником поколения Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.
«Не чувствую, что я лучший в своём поколении теннисистов. Думаю, что Янник Синнер очень хорош. И Хольгер Руне тоже. Они играют на отличном уровне. У Руне сейчас на одну победу больше в наших личных встречах, он превосходит меня. Также и с Янником мы проводим хорошие матчи.
Я никогда не думал, что я лучший в своём поколении. Есть много игроков моего возраста, которые сейчас выступают бок о бок со мной. Мы собираемся создавать прекрасные моменты. Это всё, что я могу сказать прямо сейчас», — сказал теннисист на пресс-конференции.
Напомним, Новак Джокович сейчас является действующим чемпионом Уимблдона, Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре прошлого года, а Рафаэль Надаль пропустил уже полгода из-за травм.
- 4 июля 2023
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