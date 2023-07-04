Все матчи Уимблдона, кроме игр на центральном и первом кортах, перенесли на завтра

Организаторы Уимблдона сообщили, что все матчи турнира, кроме поединков, запланированных на центральном корте и корте №1, перенесены на среду, 5 июля. Все прерванные матчи на открытых кортах сегодня не возобновятся.
Таким образом, сегодня, 4 июля, остаются только встречи Энди Маррея и Райана Пенистона (оба — Великобритания) и Арины Соболенко (Беларусь) и Панны Удварди (Венгрия) на центральном корте, а также матч Кэмерона Норри (Великобритания) и Томаша Махача (Чехия) на корте №1.
В заявке на сегодня остаётся матч Даниэля Эванса (Великобритания) и Кентена Алиса (Франция), ранее остановленный после второго сета из-за дождя, а также поединок Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина) и Бернабе Сапата-Миральеса (Испания), прерванный после третьего сета. Их, вероятно, либо перенесут на один из крытых кортов, либо чуть позже также отменят.
- 4 июля 2023
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