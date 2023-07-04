Маррей одержал победу на старте Уимблдона, отдав сопернику только четыре гейма
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Британский теннисист Энди Маррей, двукратный победитель Уимблдона, разгромил соотечественника Райана Пенистона в трёх сетах на старте турнира, отдав только четыре гейма по ходу матча и повесив сопернику «баранку» во втором сете. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:1.
Спортсмены провели на корте ровно два часа. Энди Маррей за это время пять раз подал навылет, реализовал 7 брейк-пойнтов из 13, отыграл оба брейк-пойнта соперника и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Райана Пенистона два выполненных эйса и четыре двойные ошибки.
Во втором круге Энди Маррей встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция). Соперник британца определится в среду, 5 июля.
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