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Маррей одержал победу на старте Уимблдона, отдав сопернику только четыре гейма

Маррей одержал победу на старте Уимблдона, отдав сопернику только четыре гейма
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Британский теннисист Энди Маррей, двукратный победитель Уимблдона, разгромил соотечественника Райана Пенистона в трёх сетах на старте турнира, отдав только четыре гейма по ходу матча и повесив сопернику «баранку» во втором сете. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 6:1.

Спортсмены провели на корте ровно два часа. Энди Маррей за это время пять раз подал навылет, реализовал 7 брейк-пойнтов из 13, отыграл оба брейк-пойнта соперника и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Райана Пенистона два выполненных эйса и четыре двойные ошибки.

Во втором круге Энди Маррей встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция). Соперник британца определится в среду, 5 июля.

Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 17:50 МСК
Райан Пенистон
268
Великобритания
Райан Пенистон
Р. Пенистон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		0 1    
6 		6 6    
             
Энди Маррей
40
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
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