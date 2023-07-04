Рыбакина призналась, что нервничала в первом матче из-за присутствия Федерера

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина из Казахстана рассказала, почему уступила американке Шелби Роджерс в первом сете стартового матча турнира.
Встреча проходила на глазах Роджера Федерера и принцессы Уэльской Кэтрин. Рыбакина выиграла со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
«Я немного нервничала, но всё равно довольна, что смогла победить в трех сетах. Плохо начала матч, плохо двигалась, сразу проиграла гейм на своей подаче и на приёме действовала недостаточно активно. Мне потребовался целый сет, чтобы почувствовать игру и начать играть лучше.
Может, я сегодня так нервничала как раз потому, что мне очень нравится Роджер. В детстве я постоянно смотрела, как он играет.
Год спустя снова оказаться на этом корте — это что-то особенное. Думаю, что первые матчи всегда тяжёлые, я бы сказала, психологически — нужно войти в ритм турнира. Так что, надеюсь, следующий матч будет легче», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
- 4 июля 2023
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