«Потрясающе, что на матч пришли теннисные королевские особы». Маррей — о Федерере

Британский теннисист, двукратный победитель Уимблдона Энди Маррей поблагодарил швейцарца Роджера Федерера за поддержку в матче первого круга турнира. Сегодня, 4 июля, Федерер, восьмикратный чемпион Уимблдона, посетил встречи, которые проходили на центральном корте.

«Просто потрясающе, что на матч пришли королевские особы. И теннисные королевские особы тоже. Потрясающе, что Роджер был здесь и поддерживал меня. Последний раз, когда Роджер был на моём матче, он сидел в боксе Стэна Вавринки на Олимпиаде и болел против меня!» — рассказал Маррей в интервью на корте.

На старте Уимблдона Энди Маррей разгромил соотечественника Райана Пенистона: британец отдал сопернику только четыре гейма в трёх сетах, повесив «баранку» во втором сете.