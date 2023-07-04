«Потрясающе, что на матч пришли теннисные королевские особы». Маррей — о Федерере
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Британский теннисист, двукратный победитель Уимблдона Энди Маррей поблагодарил швейцарца Роджера Федерера за поддержку в матче первого круга турнира. Сегодня, 4 июля, Федерер, восьмикратный чемпион Уимблдона, посетил встречи, которые проходили на центральном корте.
«Просто потрясающе, что на матч пришли королевские особы. И теннисные королевские особы тоже. Потрясающе, что Роджер был здесь и поддерживал меня. Последний раз, когда Роджер был на моём матче, он сидел в боксе Стэна Вавринки на Олимпиаде и болел против меня!» — рассказал Маррей в интервью на корте.
На старте Уимблдона Энди Маррей разгромил соотечественника Райана Пенистона: британец отдал сопернику только четыре гейма в трёх сетах, повесив «баранку» во втором сете.
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