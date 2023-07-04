Рыбакина: рано говорить только о трёх теннисистках, мы же не Федерер или Джокович

Чемпионка Уимблдона-2022, третья ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана ответила на вопрос, считает ли себя, польку Игу Свёнтек и белоруску Арину Соболенко «большой тройкой» женского тенниса.

У мужчин до недавнего времени так называли швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, в активе каждого из которых не менее 20 побед на турнирах «Большого шлема».

«О большой женской тройке я слышу только на пресс-конференциях, а в интернете не слежу. Так начали говорить из-за последних результатов, но всё равно есть ещё много хороших игроков. Ещё рано говорить только о трёх теннисистках, мы же не Роджер или Джокович. Мы ещё слишком далеки от такого, поэтому я на этом не концентрируюсь. Каждый по-прежнему может обыграть каждого», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.