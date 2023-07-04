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Отец Артура Фери поделился ожиданиями от матча сына с Медведевым в первом круге Уимблдона

Отец Артура Фери поделился ожиданиями от матча сына с Медведевым в первом круге Уимблдона
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Отец британского теннисиста Артура Фери, Лоик Фери, который также является президентом футбольного клуба «Лорьян», поделился ожиданиями от матча сына с россиянином Даниилом Медведевым в первом круге Уимблдона.

«Даниил Медведев играет очень важную роль на турнире. Он посеян под третьим номером и был очень расстроен тем, что не смог сыграть на Уимблдоне в прошлом году из-за вето на россиян. Это игрок, которого Артур хорошо знает, потому что несколько лет назад они немного тренировались вместе. Это был спарринг. Думаю, матч будет интересным.

Мы очень эмоционально переживаем за Артура. Он хорошо работает, у него очень хорошее окружение. Ему повезло, что его родители разбираются в профессиональном спорте и что у него были тренеры на разных этапах карьеры, которые его очень поддерживали. Даже когда он решил продолжить учёбу, то учился довольно-таки здорово. Теперь, когда он закончил получать образование, он свободен и может играть», — приводит слова Лоика Фери RMC Sport.

Матч Даниила Медведева и Артура Фери перенесён на завтра, 5 июля, из-за дождя.

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