Жабер прокомментировала решение Контавейт об уходе из профессионального спорта

Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала об эмоциях от решения экс-второй ракетки мира, эстонки Анетт Контавейт завершить профессиональную карьеру. Спортсменки являются близкими подругами.

«Я знаю про некоторые матчи первого круга, которые были перенесены из-за дождя. Я ждала матча Анетт Контавейт, но она не играла ни вчера, ни сегодня. Надеюсь, она сможет выступить. Думаю, что погода такая печальная из-за того, что Анетт завершает карьеру: природа не хочет, чтобы она играла.

Как близкая подруга, я узнала о её решении раньше всех. Мне было очень, очень грустно. Я пыталась уговорить её не делать этого, но у меня ничего не вышло. Это решение Анетт. Всё же приятно видеть, что кто-то знает, что делает, а она точно знает, что хочет завершить карьеру и двигаться дальше. К тому же ей не помогает играть её спина.

Очень грустно, мне будет не хватать её в туре. Я, конечно, буду навещать её и, надеюсь, увижусь с ней в Эстонии. Это страна, в которой я раньше никогда не была», — сказала Жабер на пресс-конференции после победы в матче первого круга над польской спортсменкой Магдаленой Фрех.