Соболенко начала Уимблдон с победы над Удварди

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» вторая сеяная Соболенко обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Соболенко восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Удварди не выполнила ни одной эйса, трижды ошиблась на подаче и не использовала две возможности взять подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Панна Удварди в 1-м круге Уимблдона.
За выход в третий круг Уимблдона Соболенко сыграет с победительницей матча между бывшей россиянкой Вавварой Грачёвой, не так давно выступающей под флагом Франции, и итальянкой Камилой Джорджи.
- 4 июля 2023
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