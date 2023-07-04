Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко начала Уимблдон с победы над Удварди

Соболенко начала Уимблдон с победы над Удварди
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» вторая сеяная Соболенко обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Соболенко восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Удварди не выполнила ни одной эйса, трижды ошиблась на подаче и не использовала две возможности взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Панна Удварди в 1-м круге Уимблдона.

За выход в третий круг Уимблдона Соболенко сыграет с победительницей матча между бывшей россиянкой Вавварой Грачёвой, не так давно выступающей под флагом Франции, и итальянкой Камилой Джорджи.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 20:10 МСК
Панна Удварди
82
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023