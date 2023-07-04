Отец Иги Свёнтек: из Арины Соболенко в сериале Break Point сделали жертву

Томаш Свёнтек, отец первой ракетки мира Иги Свёнтек и один из организаторов турнира WTA-250 в Польше, поделился мнением о белорусской теннисистке Арине Соболенко, а также призвал поляков к нейтральному отношению к представителям России и Беларуси на польских кортах.
«Отношения между Игой и Ариной в туре скорее нейтральные. Думаю, они просто здороваются друг с другом, и всё. Но странно, что из Соболенко в сериале Break Point сделали жертву.
Я призываю болельщиков вести себя культурно по отношению к российским и белорусским теннисисткам на турнирах в Польше. Лучше реагировать равнодушно. Другое поведение будет нежелательным», — приводит слова Томаша Свёнтека польское издание Sport.pl.
Арина Соболенко и Ига Свёнтек сейчас выступают на Уимблдоне. Сыграть друг с другом теннисистки смогут только в финале.
- 4 июля 2023
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