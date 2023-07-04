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Норри стартовал на Уимблдоне с победы над Махачем в четырёх сетах

Норри стартовал на Уимблдоне с победы над Махачем в четырёх сетах
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Британский теннисист, 13-я ракетка мира Кэмерон Норри успешно стартовал на Уимблдоне. В матче первого круга спортсмен в четырёх сетах обыграл чеха Томаша Махача, 108-го в рейтинге ATP. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:1, 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 32 минуты. Кэмерон Норри по ходу матча выполнил восемь эйсов, реализовал 7 брейк-пойнтов из 21, а также допустил две двойные ошибки. На счету Томаша Махача — 13 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из восьми и пять двойных ошибок.

Во втором круге Кэмерон Норри сыграет с победителем матча между американцем Кристофером Юбэнксом и бразильцем Тьяго Монтейро. Соперник британского теннисиста определится в завтра, в среду, 5 июля.

Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 19:10 МСК
Кэмерон Норри
13
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6  
3 		6 1 4  
             
Томаш Махач
108
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
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