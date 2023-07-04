Маррей — о Федерере: здорово, что он вернулся на Уимблдон

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о приезде швейцарца Роджера Федерера на Уимблдон и о посещении им матча Энди в первом круге турнира.

«Я видел Роджера мельком, когда уходил с корта. Очевидно, как и во время Кубка Лэйвера в прошлом году, он наблюдал за матчем со стороны. Как я уже сказал на корте, я помню только один раз, когда он так же следил за моим матчем: на Олимпиаде в поединке со Стэном Вавринкой.

Замечательно, что он присутствует на турнире. Почти уверен, что он будет часто появляться на спортивных мероприятиях. Знаю, что Роджер любит теннис. Здорово, что он вернулся сюда.

Не думаю, что его присутствие может показаться странным. Было правда приятно видеть его здесь. Думаю, Сампрас так же сидел и наблюдал за матчем Федерера и Надаля (на самом деле Пит приезжал на финал Уимблдона-2009 между Роджером Федерером и Энди Роддиком, по итогам которого швейцарец побил рекорд Сампраса, выиграв 15-й турнир «Большого шлема». — Прим. «Чемпионата»). Я тоже следил за играми оттуда, а Род Лэйвер был на множестве матчей Открытого чемпионата Австралии», — сказал Маррей на пресс-конференции после победы на старте Уимблдона над соотечественником Райаном Пенистоном.