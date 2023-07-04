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Федерер: неважно, выигрывал ты Уимблдон или нет, твои дети могут тебя не слушать

Федерер: неважно, выигрывал ты Уимблдон или нет, твои дети могут тебя не слушать
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в сентябре 2022 года завершил профессиональную спортивную карьеру, рассказал, играет ли он в теннис со своими детьми.

«Сейчас я не тренер, я папа, и советы отца всегда воспринимаются отдалённо. Неважно, выигрывал ты Уимблдон или нет, ты всё равно отец, и иногда дети не хотят слышать, что ты хочешь сказать. Я стараюсь быть забавным, но в то же время иногда я также стараюсь быть честным и просто учить их. Я прихожу на корт скорее как тренер по технике, поэтому стараюсь научить их обращаться со всеми теннисными ракетками.

Я не думаю, что мы были сумасшедшими родителями-теннисистами, которые говорили: «Девочки, вы должны ходить и играть в теннис каждый день по два часа». Но сейчас, когда им вот-вот исполнится 14 лет, я чувствую, что они всё больше увлекаются теннисом», — приводит слова Федерера CNN.

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