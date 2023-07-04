Арина Соболенко: до конца не понимала, насколько скучала по Уимблдону

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от возвращения на Уимблдон. Сегодня, 4 июля, спортсменка провела свою стартовую встречу на турнире и победила в матче первого круга венгерку Панну Удварди в двух сетах.

«Очень рада, что играла на крытом корте. Хорошо, когда знаешь, что твой день закончится сегодня. Но мне было очень жаль остальных игроков. Тяжело вот так сидеть весь день на стадионе, и так и не сыграть. Надеюсь, завтра погода будет лучше и все смогут доиграть свои матчи.

Я очень сильно люблю Уимблдон, у меня остались отличные воспоминания от турнира два года назад, когда я дошла до полуфинала. На Уимблдоне я всегда наслаждаюсь своей игрой, атмосферой. В прошлом году в это время мне было непросто, очень рада, что в этом году я здесь. Наслаждаюсь каждой секундой на корте.

На самом деле до сегодняшнего матча до конца не понимала, насколько скучала по Уимблдону. Очень рада, что вернулась», — призналась Соболенко на пресс-конференции.