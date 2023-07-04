Жабер и Соболенко выразили надежду на возвращение Барти в тур после рождения ребёнка

Тунисская теннисистка Онс Жабер и белорусская спортсменка Арина Соболенко выразили надежду на возвращение бывшей первой ракетки мира, австралийской теннисистки Эшли Барти в профессиональный спорт после рождения ребёнка. Барти на днях в первый раз стала мамой.
«Уверена, сейчас она счастлива быть мамой, а не сидеть на корте в ожидании своего матча на Уимблдоне. Но надеюсь, что она передумает, как Возняцки, и через годик-другой вернётся», — сказала Онс Жабер на пресс-конференции на Уимблдоне.
Арина Соболенко разделила мнение туниски: «У неё есть всё, чтобы вернуться. Она очень талантлива. К тому же можно сказать, что она уже однажды делала это. Если она решит вернуться в теннис, то у неё всё получится».
Напомним, Эшли Барти является победительницей 15 теннисных турниров. Спортсменка выигрывала в том числе «Ролан Гаррос» в 2019 году, Уимблдон в 2021-м и Australian Open в 2022-м.
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