Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 4 июля

Дождь существенно сократил программу второго игрового дня Уимблдона в женском одиночном разряде. Сегодня, 4 июля, были доиграны до конца только три матча на двух главных кортах, на которых есть раздвижная крыша. Прошлогодние финалистки, представительница Казахстана Елена Рыбакина и Онс Жабер из Туниса, а также вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси выиграли свои матчи и вышли во второй круг.

Остальные матчи, в том числе с участием россиянок Анастасии Потаповой, Екатерины Александровой, Анны Блинковой и Мирры Андреевой, перенесены на завтра, 5 июля.

Уимблдон. Результаты матчей, 4 июля. Женщины

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Шелби Роджерс (США) – 4:6, 6:1, 6:2.

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Панна Удварди (Венгрия) – 6:3, 6:1.

Онс Жарбер (Тунис, 6) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:3, 6:3.