Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4 июля

Сегодня, 5 июля, завершатся прерванные и перенесённые из-за дождя матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде, а также начнутся поединки второго раунда. На корт выйдут россиянки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Дарья Касаткина и Маргарита Бетова.

Уимблдон. Расписание матчей, 5 июля. Женщины

13:00 Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия)

13:00 Мария Саккари (Греция) — Марта Костюк (Украина)

14:30 Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США)

14:30 Варвара Грачёва (Франция) — Камила Джорджи (Италия)

15:00 Кая Юван (Словения) – Маргарита Бетова (Россия)

15:00 Анастасия Потапова (Россия) — Селин Наэф (Швейцария)

15:30 Дарья Касаткина (Россия) — Джоди Бёррэдж (Великобритания) – 2-й круг.

16:30 Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)

17:00 Ига Свёнтек (Польша) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 2-й круг

18:00 Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)

19:00 Элисе Мертенс (Бельгия) – Элина Свитолина (Украина) – 2-й круг

20:00 Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас Диас (Испания)

20:30 Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 2-й круг.