Джокович: мой сын Стефан в восторге от тенниса. Глядя на него, вспоминаю себя в детстве

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о любви его сына Стефана к теннису.
«Я испытываю трепет, невероятное удовольствие. Я счастлив быть отцом двух ангелов. Они приехали в Лондон с моей женой. Моему сыну Стефану девять лет, и он очень любит теннис, он в восторге от этого вида спорта. Он смотрит матчи, играет в теннис, подаёт мячи. Накануне матча первого круга он подошёл и сказал: «Папа, я знаю, что ты рано уезжаешь, но я хочу быть с тобой с того момента, как ты выходишь из дома, я хочу быть с тобой весь день». Это не только делает меня счастливым, но и немного успокаивает. Когда я вижу, как он радуется нахождению на корте, я вспоминаю себя в детстве», — приводит слова Джоковича Tennis Channel.
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