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Пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева во второй круг Уимблдона?

Сегодня, 5 июля, российская теннисистка Мирра Андреева выступит в матче первого круга Уимблдона-2023, который проходит в Лондоне.

Соперницей россиянки, занимающей 102-е место в рейтинге WTA, станет 65-я ракетка мира представительница Китая Сиюй Ван. Встреча теннисисток должна была состояться накануне, однако из-за непогоды была перенесена на сегодня. Матч поставлен третьим запуском на 16-м корте и начнётся не раньше 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Сиюй Ван в первом круге Уимблдона.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева во второй круг Уимблдона?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Победительница этой встречи сыграет с лучшей в паре Хитер Уотсон (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия).