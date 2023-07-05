Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева во второй круг Уимблдона?

Пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева во второй круг Уимблдона?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 июля, российская теннисистка Мирра Андреева выступит в матче первого круга Уимблдона-2023, который проходит в Лондоне.

Соперницей россиянки, занимающей 102-е место в рейтинге WTA, станет 65-я ракетка мира представительница Китая Сиюй Ван. Встреча теннисисток должна была состояться накануне, однако из-за непогоды была перенесена на сегодня. Матч поставлен третьим запуском на 16-м корте и начнётся не раньше 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Сиюй Ван в первом круге Уимблдона.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева во второй круг Уимблдона?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Победительница этой встречи сыграет с лучшей в паре Хитер Уотсон (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Материалы по теме
«Мирра будет сложной соперницей для любого игрока». Ждать ли новую сенсацию от Андреевой?
«Мирра будет сложной соперницей для любого игрока». Ждать ли новую сенсацию от Андреевой?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023