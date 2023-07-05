Сегодня, 5 июля, российская теннисистка Мирра Андреева выступит в матче первого круга Уимблдона-2023, который проходит в Лондоне.
Соперницей россиянки, занимающей 102-е место в рейтинге WTA, станет 65-я ракетка мира представительница Китая Сиюй Ван. Встреча теннисисток должна была состояться накануне, однако из-за непогоды была перенесена на сегодня. Матч поставлен третьим запуском на 16-м корте и начнётся не раньше 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Сиюй Ван в первом круге Уимблдона.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева во второй круг Уимблдона?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Победительница этой встречи сыграет с лучшей в паре Хитер Уотсон (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия).
- 5 июля 2023
-
11:56
-
11:32
-
11:03
-
10:58
-
10:52
-
09:57
-
09:23
-
09:00
-
08:00
-
01:00
-
00:00
- 4 июля 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:33
-
23:16
-
23:11
-
22:49
-
22:31
-
22:12
-
21:52
-
21:44
-
21:21
-
21:09
-
20:40
-
20:16
-
20:13
-
19:57
-
19:55
-
19:48
-
19:36
-
19:24
-
19:17
-
18:48
-
18:38
-
18:25