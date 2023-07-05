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Соболенко поприветствовала смягчение дресс-кода Уимблдона из-за месячных у теннисисток

Соболенко поприветствовала смягчение дресс-кода Уимблдона из-за месячных у теннисисток
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко положительно высказалась о смягчении дресс-кода на Уимблдоне-2023.

«Мне нравится, что мы продолжаем играть в белой одежде, но у нас появился вариант с использованием шорт других цветов. Думаю, тёмно-зелёные шорты отлично смотрятся на фоне травяного покрытия. Действительно здорово иметь возможность выступать так, в действительно крутом наряде, на Уимблдоне», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, согласно правилам Уимблдона участники турнира должны быть одеты в теннисную экипировку белого цвета. В этом розыгрыше турнира теннисисткам разрешили не надевать белые трусы и шорты под юбку во время соревнований. Это решение было принято, чтобы устранить потенциальный источник беспокойства для спортсменок во время месячных.

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