Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Глава Федерации тенниса Казахстана: сейчас все говорят только о Елене Рыбакиной

Глава Федерации тенниса Казахстана: сейчас все говорят только о Елене Рыбакиной
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал о роли действующей чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной в популяризации тенниса в стране.

«Раньше нашим лучшим спортсменом был Геннадий Головкин, боксёр, но сейчас все говорят только о Елене Рыбакиной. Она новая икона, и это другая ситуация. Мы счастливы, что она поощряет новое поколение детей приходить и играть в теннис», — приводит слова Утемуратова The Guardian.

Елена Рыбакина переехала в Казахстан из России вскоре после того, как Федерация тенниса страны стала выходить из затяжного кризиса: к тому моменту теннисистов в государстве почти не было, поэтому руководство приняло решение повысить финансирование этого вида спорта, привлекая бизнесменов. Рыбакина оказалась в Казахстане, потому что ей предложили полное финансовое обеспечение всех турниров и сборов — в обмен на выступление под флагом страны: в России молодую теннисистку, как она признавалась в интервью, никто не поддерживал.

Материалы по теме
Медведев бьётся за 2-й круг Уимблдона! Болеем также за Сафиуллина и Мирру Андрееву. LIVE!
Медведев бьётся за 2-й круг Уимблдона! Болеем также за Сафиуллина и Мирру Андрееву. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023