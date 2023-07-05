Экс-жена Беккера: Борис прятал лошадей в спальне. Нужно было платить налог, а он не платил

Лилли Беккер, бывшая супруга шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» немецкого теннисиста Бориса Беккера, рассказала об инциденте, произошедшем в 2017 году в их доме на Мальорке.
«Помню, как в 2017 году кто-то пришёл к нам и Борис спрятал в спальне лошадей. За них нужно платить налоги, а он не платил. Это забавно, потому что ты заходишь в спальню, а там лошадь. Простите, но это было очень смешно», — приводит слова Лилли Беккер The Sun.
Напомним, в апреле 2022 года Беккер был приговорён к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. В декабре экс-теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Беккеру на неопределённое время закрыли разрешение на въезд в Великобританию.
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