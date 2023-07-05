Мирра Андреева — Сиюй Ван: текстовая трансляция матча первого круга Уимблдона

Сегодня, 5 июля, состоится матч первого круга Уимблдона, в котором в основной сетке турнира дебютирует российская теннисистка Мирра Андреева. Её соперницей будет китаянка Сиюй Ван. Матч запланирован третьим запуском на корте №16 и с учётом уже известных корректировок расписания из-за дождя должен начаться около 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирры Андреевой и Сиюй Ван в первом круге Уимблдона.

Ранее спортсменки никогда не играли друг с другом, потому что в 2023 году Мирра Андреева проводит свой первый взрослый сезон. Отметим, что Сиюй Ван ранее никогда не выходила из первого круга Уимблдона, а на турнирах «Большого шлема» её личный рекорд — третий круг «Ролан Гаррос» в текущем сезоне.