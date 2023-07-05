Федерер с улыбкой вспомнил прошлогоднюю историю с отсутствием пропуска на Уимблдон

Швейцарский теннисист, восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер с улыбкой вспомнил прошлогоднюю историю с отсутствием пропуска на матчи турнира. Спортсмен выложил фотографию со смешной подписью в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Роджера Федерера

Федерер подписал фото, на котором он изображён с картами члена клуба почётных гостей Уимблдона: «Вспомнил о том времени».

В прошлом году Роджер Федерер рассказал, что хотел попасть на турнир через главный вход как гость, однако его не пропустила охранница, заявившая, что не может пустить теннисиста, так как у него нет билета, а ни про какую карту члена клуба Уимблдона она не слышала. Не сработал даже аргумент о том, что швейцарец выигрывал этот турнир восемь раз. Впрочем, на турнир Федерер всё же попал: его узнали болельщики и охрана в другой части стадиона. Сегодня теннисист напомнил об этом инциденте, показав, что у него есть пропуск на Уимблдон.

Болельщики оценили юмор Федерера: «Он не собирается снова рисковать», «Урок выучен», «Хорошая работа, Роджер! Теперь получится посетить матч Алькараса?»