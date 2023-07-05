Стэн Вавринка назвал лучшего теннисиста всех времён

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о лучшем теннисисте в истории.

«Новак Джокович — лучший теннисист. Конечно, если взять всех игроков «Большой тройки» и смешать их, получится идеальный теннисист, но такого мы никогда не увидим. Они сами по себе установили рекорды, выигрывали всё и находились на вершине более 15 лет, поэтому очевидно, что Надаль, Федерер и Джокович впереди всех», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.

Напомним, ранее в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.