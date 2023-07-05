Стэн Вавринка назвал лучшего теннисиста всех времён

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о лучшем теннисисте в истории.
«Новак Джокович — лучший теннисист. Конечно, если взять всех игроков «Большой тройки» и смешать их, получится идеальный теннисист, но такого мы никогда не увидим. Они сами по себе установили рекорды, выигрывали всё и находились на вершине более 15 лет, поэтому очевидно, что Надаль, Федерер и Джокович впереди всех», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.
Напомним, ранее в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.
- 5 июля 2023
-
16:33
-
16:33
-
15:49
-
15:38
-
15:00
-
14:41
-
13:43
-
13:39
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:56
-
11:32
-
11:03
-
10:58
-
10:52
-
09:57
-
09:23
-
09:00
-
08:00
-
01:00
-
00:00
- 4 июля 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:33
-
23:16
-
23:11
-
22:49
-
22:31
-
22:12
-
21:52
-
21:44
-
21:21
-
21:09
-
20:40