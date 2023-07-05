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Дэвид Бекхэм посетил матч Дарьи Касаткиной во втором круге Уимблдона

Дэвид Бекхэм посетил матч Дарьи Касаткиной во втором круге Уимблдона
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Совладелец «Интер Майами» и бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм посетил матч второго круга Уимблдона-2023, в котором встречаются российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Великобритании Джоди Бёррэдж.

Бекхэм пришёл на игру вместе со своей 74-летней матерью Сандрой. Встреча теннисисток в эти минуты проходит на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Дарья Касаткина — Джоди Бёррэдж.

Ранее у теннисисток не было личных встреч друг с другом. Лучший результат Джоди Бёррэдж на Уимблдоне — второй круг текущего турнира, а на турнирах «Большого шлема» британка доходила максимум до третьего круга (Открытый чемпионат Австралии в 2023 году). Дарья Касаткина на Уимблдоне доходила до четвертьфинала (в 2018 году).

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