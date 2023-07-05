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Касаткина разгромила Бёррэдж в матче второго круга на Уимблдоне

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла во втором круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, одержав победу над представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж (108-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 6:0, 6:2.

Общая продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету британской теннисистки ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В матче третьего круга травяного турнира Дарья Касаткина сыграет с победительницей пары Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.