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Организаторы Уимблдона-2023 перенесли сегодняшний матч Андрея Рублёва с Асланом Карацевым

Организаторы Уимблдона-2023 перенесли сегодняшний матч Андрея Рублёва с Асланом Карацевым
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Организаторы Уимблдона-2023 объявили, что сегодняшние матчи, которые были поставлены последним запуском, не состоятся. В их числе матч второго круга, российское дерби, в котором должны были сойтись Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Он перенесён на завтра, 6 июля.

В целом из-за сместившегося из-за дождей графика сегодня, 5 июля, не состоятся 10 из 18 запланированных встреч второго круга турнира. В их числе:

Александр Бублик (Казахстан, 23) – Джеффри-Джон Вулф (США);
Элина Свитолина (Украина, WC) – Элисе Мертенс (Бельгия);
Ян Хоински (Великобритания, WC) – Хуберт Хуркач (Польша, 17);
Лоренцо Музетти (Италия, 14) – Хауме Мунар (Испания);
Катержина Синякова (Чехия) – Леся Цуренко (Украина);
Софья Кенин (США) – Синьюй Ван (Китай).

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