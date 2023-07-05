Украинка Костюк обыграла Саккари в матче первого круга на Уимблдоне

36-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Греции Марию Саккари (восьмая в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой украинской теннисистки в трёх сетах со счётом 0:6, 7:5, 6:2.
Общая продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. Костюк два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету теннисистки из Греции два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
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В матче второго круга травяного турнира Марта Костюк сыграет с победительницей пары Элисон Риске (США) – Паула Бадоса (Испания).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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