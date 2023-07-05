Елена Остапенко вышла во второй круг на Уимблдоне

17-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Бельгии Гретье Миннен (123-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой латвийской теннисистки в двух сетах со счётом 6:1, 6:2.
Общая продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Остапенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету бельгийской теннисистки один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
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В матче второго круга травяного турнира Елена Остапенко сразится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей, которая в первом круге обыграла Татьяну Марию из Германии в трёх сетах.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
- 5 июля 2023
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