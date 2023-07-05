Грачёва встретится с Соболенко в матче второго круга на Уимблдоне

41-я ракетка мира, теннисистка, представляющая Францию, Варвара Грачёва выиграла в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, одержав победу над представительницей Италии Камилой Джорджи (48-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой французской теннисистки в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Общая продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Грачёва четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы три эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В матче второго круга травяного турнира Варвара Грачёва сыграет со второй ракеткой мира, теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.