Янчук: публика на Уимблдоне стояла на ушах, но забыла главное — это подстёгивает Медведева

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал успешный старт россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023. В матче первого круга Медведев (3) со счётом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери (WC).
«У Медведева выше мастерство, потому и уверенно переиграл своего соперника. Хотя английская публика стояла на ушах за своего молодого игрока. Но они забыли главное — это только подстёгивает Медведева к более решительным действиям. Он играет не благодаря поддержке трибун, а вопреки. Всё было хорошо для него.
У Даниила был запас прочности. Медведев проиграл один раз подачу, но не более того. Всё равно он играл более надёжно, превосходил в подаче и ударах. Закономерная победа. Англичанину Медведев не по зубам», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 5 июля 2023
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:52
-
18:51
-
18:32
-
18:28
-
18:10
-
18:09
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:26
-
17:18
-
17:11
-
16:33
-
16:33
-
15:49
-
15:38
-
15:00
-
14:41
-
13:43
-
13:39
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:56
-
11:32
-
11:03
-
10:58
-
10:52