Янчук: публика на Уимблдоне стояла на ушах, но забыла главное — это подстёгивает Медведева

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал успешный старт россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023. В матче первого круга Медведев (3) со счётом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери (WC).

«У Медведева выше мастерство, потому и уверенно переиграл своего соперника. Хотя английская публика стояла на ушах за своего молодого игрока. Но они забыли главное — это только подстёгивает Медведева к более решительным действиям. Он играет не благодаря поддержке трибун, а вопреки. Всё было хорошо для него.

У Даниила был запас прочности. Медведев проиграл один раз подачу, но не более того. Всё равно он играл более надёжно, превосходил в подаче и ударах. Закономерная победа. Англичанину Медведев не по зубам», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.