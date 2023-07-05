Андреева выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Ван

В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с китайской спортсменкой Сиюй Ван (65-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 6:4.
Общая продолжительность первой партии составила 42 минуты.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Сиюй Ван в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.
|1
|2
|3
|
|
Ранее спортсменки никогда не играли друг с другом, потому что в 2023 году Мирра Андреева проводит свой первый взрослый сезон. Отметим, что Сиюй Ван ранее никогда не выходила из первого круга Уимблдона, а на турнирах «Большого шлема» её личный рекорд — третий круг «Ролан Гаррос» в текущем сезоне.
- 5 июля 2023
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:52
-
18:51
-
18:32
-
18:28
-
18:10
-
18:09
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:26
-
17:18
-
17:11
-
16:33
-
16:33
-
15:49
-
15:38
-
15:00
-
14:41
-
13:43
-
13:39