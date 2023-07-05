Андреева выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Ван

В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с китайской спортсменкой Сиюй Ван (65-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 6:4.

Общая продолжительность первой партии составила 42 минуты.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Сиюй Ван в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Ранее спортсменки никогда не играли друг с другом, потому что в 2023 году Мирра Андреева проводит свой первый взрослый сезон. Отметим, что Сиюй Ван ранее никогда не выходила из первого круга Уимблдона, а на турнирах «Большого шлема» её личный рекорд — третий круг «Ролан Гаррос» в текущем сезоне.