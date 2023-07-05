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Андреева выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Ван

Андреева выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Ван
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В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с китайской спортсменкой Сиюй Ван (65-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 6:4.

Общая продолжительность первой партии составила 42 минуты.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Сиюй Ван в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 19:50 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
4 		   
         
Сиюй Ван
65
Китай
Сиюй Ван
С. Ван

Ранее спортсменки никогда не играли друг с другом, потому что в 2023 году Мирра Андреева проводит свой первый взрослый сезон. Отметим, что Сиюй Ван ранее никогда не выходила из первого круга Уимблдона, а на турнирах «Большого шлема» её личный рекорд — третий круг «Ролан Гаррос» в текущем сезоне.

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