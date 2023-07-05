Денис Шаповалов одержал убедительную победу на старте Уимблдона-2023
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Полуфиналист 2021 года, 29-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов успешно стартовал на Уимблдоне-2023.
В матче первого круга Шаповалов (26) со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 обыграл представителя Молдавии Раду Албота (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 31 минуту. Шаповалов 13 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Албота ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Шаповалова на Уимблдоне станет представитель Франции Грегуар Баррер (49-я ракетка мира).
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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