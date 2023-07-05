Камельзон: победа над Фери — отличная разминка для Медведева перед большими матчами!

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал успешный старт россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023. В матче первого круга Медведев (3) со счётом 7:5, 6:4, 6:3 обыграл 391-ю ракетку мира, 20-летнего британца Артура Фери (WC).
«Для Дани самым главным было уверенно стартануть на Уимблдоне. Неважно, кто у тебя там в соперниках — нужно просто добыть спокойную победу. Радоваться и поздравлять Медведева ещё очень рано! Сегодня был всего лишь первый круг турнира, впереди всех ждут тяжелейшие матчи. Победа над Фери — отличная разминка для Дани перед большими играми! Теперь становится интереснее. Посмотрим, как сложится его игра в следующих встречах», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 5 июля 2023
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