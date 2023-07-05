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Россиянин Александр Шевченко потерпел разгромное поражение на старте Уимблдона-2023

Россиянин Александр Шевченко потерпел разгромное поражение на старте Уимблдона-2023
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97-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко не сумел пробиться во второй круг Уимблдона-2023.

В матче первого круга Шевченко со счётом 3:6, 3:6, 2:6 проиграл представителю Франции Адриану Маннарино (35-я ракетка мира). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 31 минуту. Шевченко два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Маннарино восемь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Нельзя не отметить, что в следующем круге Маннарино сыграет с чемпионом US Open — 2021, бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (3).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 20:15 МСК
Адриан Маннарино
35
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		3 2    
             
Александр Шевченко
97
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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