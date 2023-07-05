Медведев рассказал, чем занимался после переноса на день стартового матча на Уимблдоне

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев после выхода во второй круг высказался о переносах матчей на Уимблдоне из-за дождливой погоды.

«Рад, что закончил свой матч, потому что это получилось не у всех. Иногда такое бывает на Уимблдоне, все знают, что может пойти дождь. На харде тоже в дождь не поиграешь, но на траве ещё хуже. Как только падает несколько капель, становится страшно.

Чем занимался до переноса матчей вчера? Ничем особенным. На самом деле я думал, что дождь начнётся позже. У меня должна была быть тренировка на первом корте, но к тому моменту уже шёл дождь. Немного подвигался с тренером по физподготовке, два раза по полчаса, поработал немного с физио, да и всё. Я всегда жду официальной отмены матча, потому что никогда не знаешь. Можно уехать домой, а потом твой матч внезапно переносят на центральный корт или ещё что, и ты думаешь: «Да, не стоило мне уезжать».

Я оставался на месте часов до четырёх, пока не отменили мой матч. Затем поехал домой и просто отдыхал. Иногда непросто, если за весь день так и не выйдешь на корт, даже потренироваться.

Мы с командой здесь живём все вместе, в доме, это классно. Мы намного больше общаемся друг с другом, чем на других турнирах. А так обычно на турнирах я стараюсь не перегружать голову мыслями. Сижу в телефоне, или сплю, или с кем-нибудь болтаю. Но никаких обстоятельных обсуждений, ничего такого», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.