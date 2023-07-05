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Мэдисон Кис вышла во второй круг на Уимблдоне

18-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Великобритании Сонай Картал (266-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой американской теннисистки в двух сетах со счётом 6:0, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Кис ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету британской теннисистки ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

В матче второго круга травяного турнира Мэдисон Кис сыграет с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) – Анна Шмидлова (Словакия).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.