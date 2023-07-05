16-летняя Андреева вышла во второй круг на Уимблдоне

102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Китая Сиюй Ван (65-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой российской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 7:5.
Общая продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Андреева четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету теннисистки из Китая семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из десяти.
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В матче второго круга травяного турнира Мирра Андреева сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой, которая в матче первого круга обыграла британку Хитер Уотсон в двух сетах.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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