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16-летняя Андреева вышла во второй круг на Уимблдоне

16-летняя Андреева вышла во второй круг на Уимблдоне
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102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Китая Сиюй Ван (65-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Андреева четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету теннисистки из Китая семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из десяти.

Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 19:50 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
4 		6 5
         
Сиюй Ван
65
Китай
Сиюй Ван
С. Ван

В матче второго круга травяного турнира Мирра Андреева сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой, которая в матче первого круга обыграла британку Хитер Уотсон в двух сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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