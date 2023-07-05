Себастьян Корда потерпел поражение на старте Уимблдона. Он называл себя фаворитом турнира

25-я ракетка мира, 23-летний американский теннисист Себастьян Корда неожиданно не сумел выйти во второй круг Уимблдона-2023.
В стартовом матче Корда-младший встречался с чехом Иржи Веселы (528-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Веселы. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 2 минуты. Корда 19 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11 заработанных. На счету Веселы 23 эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Нельзя не отметить, что до старта турнира Корда заявлял: «Я очень уверен в себе на траве, определённо чувствую себя одним из фаворитов Уимблдона».
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
- 5 июля 2023
-
22:46
-
22:45
-
22:25
-
22:18
-
22:18
-
22:13
-
22:11
-
21:55
-
21:45
-
21:44
-
21:38
-
21:35
-
21:16
-
21:08
-
20:56
-
20:54
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:52
-
18:51
-
18:32
-
18:28