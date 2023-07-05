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Себастьян Корда потерпел поражение на старте Уимблдона. Он называл себя фаворитом турнира

Себастьян Корда потерпел поражение на старте Уимблдона. Он называл себя фаворитом турнира
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25-я ракетка мира, 23-летний американский теннисист Себастьян Корда неожиданно не сумел выйти во второй круг Уимблдона-2023.

В стартовом матче Корда-младший встречался с чехом Иржи Веселы (528-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Веселы. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 2 минуты. Корда 19 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11 заработанных. На счету Веселы 23 эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Нельзя не отметить, что до старта турнира Корда заявлял: «Я очень уверен в себе на траве, определённо чувствую себя одним из фаворитов Уимблдона».

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 19:20 МСК
Иржи Веселы
528
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 6  
6 7 		6 2 3  
             
Себастьян Корда
25
США
Себастьян Корда
С. Корда
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