«Я мазохист». Циципас — о том, что, помимо одиночки и пары, заявился с Бадосой в микст

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что на Уимблдоне-2023, помимо одиночного разряда, сыграет в парном со своим братом Петросом и в миксте со своей девушкой Паулой Бадосой.
«Это только дополнительный стресс. Я бы никогда не подумал, что буду играть одиночку, пару и микст. Можно сказать, что я мазохист. Хотя очень приятно делать это с близкими людьми. Один из них недавно появился в моей жизни – Паулита, сделаем это.
Петрос тоже где-то там – хотя нет, он ушёл. Ему уже надоело интервью. Это исполнение мечты, мы мечтали об этом с детства. Нам ничего не доставалось просто так, мы сами должны были всего добиться. Так что это особенный момент», — сказал Циципас в интервью на корте после выхода во второй круг Уимблдона.
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