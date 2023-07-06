«Я мазохист». Циципас — о том, что, помимо одиночки и пары, заявился с Бадосой в микст

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что на Уимблдоне-2023, помимо одиночного разряда, сыграет в парном со своим братом Петросом и в миксте со своей девушкой Паулой Бадосой.

«Это только дополнительный стресс. Я бы никогда не подумал, что буду играть одиночку, пару и микст. Можно сказать, что я мазохист. Хотя очень приятно делать это с близкими людьми. Один из них недавно появился в моей жизни – Паулита, сделаем это.

Петрос тоже где-то там – хотя нет, он ушёл. Ему уже надоело интервью. Это исполнение мечты, мы мечтали об этом с детства. Нам ничего не доставалось просто так, мы сами должны были всего добиться. Так что это особенный момент», — сказал Циципас в интервью на корте после выхода во второй круг Уимблдона.