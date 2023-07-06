Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 5 июля

Вчера, 5 июля, прошёл третий игровой день Уимблдона-2023. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. Уимблдон-2023. Женщины. Третий игровой день. Результаты:
Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 0:6, 7:5, 6:2;
Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США) – 6:4, 6:3;
Варвара Грачёва (Франция) — Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:4;
Кая Юван (Словения) – Маргарита Бетова (Россия) – 6:0, 6:3;
Анастасия Потапова (Россия) — Селин Наэф (Швейцария) – 6:3, 6:3;
Дарья Касаткина (Россия) — Джоди Бёррэдж (Великобритания) – 6:1, 6:4;
Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай) – 6:4, 3:6, 7:5;
Ига Свёнтек (Польша) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:1, 6:3;
Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия) – 6:2, 4:6, 6:3.
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