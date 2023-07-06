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Мирра Андреева сравнялась с Шараповой, Испания разгромила Украину. Главное к утру

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала первую победу на Уимблдоне в возрасте 16 лет и 2 месяцев, повторив достижение легендарной соотечественницы Марии Шараповой, молодёжная команда Испании разгромила Украину в полуфинале Евро со счётом 5:1, «Реал» (Мадрид) согласовал трансфер Арды Гюлера. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. 16-летняя Андреева вышла во второй круг на Уимблдоне.

2. Испания разгромила Украину и вышла в финал молодёжного Евро.

3. «Реал» согласовал сделку по переходу турецкого вундеркинда — Романо.

4. Наставник сборной Украины U21: просидели в конуре в аэропорту, нас задержали на пять часов.

5. Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона, где может сразиться с Вавринкой.

6. Англия разгромила Израиль и вышла в финал молодёжного Евро.

7. Анастасия Потапова вышла во второй круг на Уимблдоне.

8. Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро.

9. Россиянин Александр Шевченко потерпел разгромное поражение на старте Уимблдона-2023.

10. Любушкин — об отказе участвовать в ЛГБТ-акции: мои дети не должны на это смотреть.