Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Сафиуллин выдержал марафон, одержав феноменальную победу, — это лучший его матч

Чесноков: Сафиуллин выдержал марафон, одержав феноменальную победу, — это лучший его матч
Комментарии

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы 92-й ракетки мира Романа Сафиуллина над испанцем Роберто Баутиста-Агутом в первом круге Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 4 часа 8 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 в пользу российского теннисиста.

«Сафиуллин выдержал марафон, это просто феноменальная победа. Наверное, это самый лучший матч в его карьере, потому что он обыграл теннисиста, отлично играющего на траве. Если у него останутся силы, то он вполне может пройти и следующий круг», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, соперником Романа Сафиуллина в матче второго круга британского травяного мэйджора станет француз Корентен Муте.

Материалы по теме
Роман Сафиуллин на Уимблдоне впервые в карьере выиграл пятисетовый матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023