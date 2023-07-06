Чесноков: Сафиуллин выдержал марафон, одержав феноменальную победу, — это лучший его матч
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы 92-й ракетки мира Романа Сафиуллина над испанцем Роберто Баутиста-Агутом в первом круге Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 4 часа 8 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 в пользу российского теннисиста.
«Сафиуллин выдержал марафон, это просто феноменальная победа. Наверное, это самый лучший матч в его карьере, потому что он обыграл теннисиста, отлично играющего на траве. Если у него останутся силы, то он вполне может пройти и следующий круг», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Напомним, соперником Романа Сафиуллина в матче второго круга британского травяного мэйджора станет француз Корентен Муте.
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