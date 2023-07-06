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Американца Дженсона Бруксби временно отстранили от соревнований за пропуск допинг-тестов

Американца Дженсона Бруксби временно отстранили от соревнований за пропуск допинг-тестов
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101-я ракетка мира 22-летний американский теннисист Дженсон Бруксби временно отстранён от тенниса после пропуска трёх допинг-тестирований за 12 месяцев.

«Я никогда не проваливал допинг-тесты и не принимал никаких веществ, которые были бы запрещены правилами. Временное отстранение не является признанием того, что я сделал что-то не так. Я отрицаю любые обвинения и собираюсь обратиться в арбитражный суд. Протоколы антидопинговой программы существуют для защиты чистоты нашего спорта, и я уважаю все эти правила. Один из предполагаемых пропущенных тестов прошёл в июне 2022 года, за два дня до старта турнира ATP в Нидерландах. Я находился в официальном отеле турнира и сообщил время, когда буду в своём номере. С нетерпением жду возможности предоставить все доказательства», — приводит слова Бруксби Associated Press.

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