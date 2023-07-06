Тиафо: Федерер выглядит на миллион долларов в костюме. Так было и на корте

10-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема» швейцарце Роджере Федерере, который посетил матчи Уимблдона-2023.
«Федерер — настоящая легенда. До сих пор тяжело смириться с мыслью, что он больше не играет. Он икона, он многое сделал для нашего вида спорта. И он по-прежнему выглядит на миллион долларов в костюме. Самое смешное, что он выглядел так и на корте. Он никогда не потел», — приводит слова Тиафо Tennis Channel.
Ранее Тиафо одержал победу над представителем Китая У Ибином в первом круге Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:4 в пользу американского теннисиста. В следующем круге соревнований Тиафо сыграет с теннисистом из Швейцарии Домиником Штефаном Штрикером.
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