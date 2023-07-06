Андрей Рублёв — Аслан Карацев: онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 6 июля, состоится перенесённый матч второго круга Уимблдона, в котором между собой сыграют российские теннисисты Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) и Аслан Карацев (50-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на корте номер 2, после матча Элины Свитолиной с Элисе Мертенс, и начнётся примерно в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Аслан Карацев во втором круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Англии.

Счёт личных встреч между теннисистами — 1-0 в пользу Карацева. Играли они друг с другом в полуфинале Дубая-2021, когда Аслан был на ходу и на кураже после сенсационного выхода в полуфинал Australian Open того же года. В связи с тем результатом Карацеву дали уайлд-кард, и он в итоге завоевал в Дубае титул, а в 1/2 финала победил посеянного вторым Рублёва со счётом 6:2, 4:6, 6:4.