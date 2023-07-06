«Если получу травму, подам на вас в суд». Матч Уимблдона едва не закончился скандалом

Матч первого круга Уимблдона-2023, в котором встречались итальянские теннисисты Маттео Берреттини и Лоренцо Сонего, чуть не завершился скандалом, сообщает Tennis-Infinity.
Встреча прошла вчера, 5 июля. Накануне матча в Лондоне прошёл дождь, и в день игры корт был скользким. Во время третьего сета встречи теннисисты несколько раз упали, однако судья отказался останавливать игру.
«Мы никогда не падали, а теперь падаем. Как вы думаете, почему это происходит? Если я получу травму, я подам на вас в суд, идёт? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы играли, и мы тоже хотим играть. Но падения могут быть опасными», — сказал Берреттини, обращаясь к судье.
Несмотря на просьбы теннисиста, встреча была продолжена, но по ходу четвёртого сета игру приостановили. На момент приостановки счёт матча 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 1:1 в пользу Берреттини.
- 6 июля 2023
-
13:30
-
12:53
-
12:07
-
11:58
-
11:40
-
11:16
-
10:47
-
10:42
-
10:21
-
09:57
-
09:54
-
09:37
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
01:30
-
01:06
-
00:55
-
00:26
-
00:09
- 5 июля 2023
-
23:40
-
23:32
-
23:28
-
22:46
-
22:45
-
22:25
-
22:18
-
22:18
-
22:13
-
22:11
-
21:55
-
21:45
-
21:44
-
21:38
-
21:35